Özel gereksinimli çocuklara MHRS'de öncelik
03.04.2026 12:55
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla açıklamada bulundu.
Özel gereksinim raporu bulunan çocuklara Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) öncelik hakkı tanındığını açıklayan Bakan Memişoğlu, Türkiye genelindeki 433 bin çocuğun, "Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu" bulunduğunu belirtti.
Bu çocukları randevu sisteminde öncelikli gruplar arasında dahil ettiklerini paylaşan Memişoğlu, "Hatta çocuk 18 yaşından küçükse aynı zamanda annesine o çocukla ilgili çocuk psikiyatristinden veya psikoloğundan randevu almasını önceliyoruz." ifadesini kullandı.