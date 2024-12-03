Özel giysili joker şebekesine operasyon: 28 gözaltı

Ses ve görüntü aktarımı düzenekli giysilerle başkalarının yerine sınava eleman yerleştirip, 58 kişiyi sınava girmeden ehliyet sahibi yapan joker adı verilen çeteye operasyon yapıldı. Aksaray merkezli Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul, Mardin, Adıyaman ve Antalya’da yapılan baskınlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Özel giysili joker şebekesine operasyon: 28 gözaltı

Ses ve görüntü aktarımı düzenekli giysilerle başkalarının yerine sınava eleman yerleştiren şebekeye operasyon yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri, 28 şüpheliyi takibe aldı.

Özel giysili joker şebekesine operasyon: 28 gözaltı - 1

Jandarmanın, kimlik ve adresleri tespit edilip izlediği şüphelilere, merkezli Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul, Mardin, Adıyaman ve Antalya olmak üzere toplam 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Ekipler, 28 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.

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