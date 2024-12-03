Özel giysili joker şebekesine operasyon: 28 gözaltı

Ses ve görüntü aktarımı düzenekli giysilerle başkalarının yerine sınava eleman yerleştiren şebekeye operasyon yapıldı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri, 28 şüpheliyi takibe aldı.

Jandarmanın, kimlik ve adresleri tespit edilip izlediği şüphelilere, Aksaray merkezli Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul, Mardin, Adıyaman ve Antalya olmak üzere toplam 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.



Ekipler, 28 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.