Özel: Gücü dengelemek zorundayız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar ve Uşak'ta seçmene seslendi. Özel, "31 Mart'ta sandık var seçim var. Yetki sende mühür elinde. Sen gereğini yaparsan, eğer bu sefer oyunuzla AK Parti'ye yeter derseniz, sarı kart gösterirseniz. Artık bıçak kemiğe dayandı derseniz. Ondan sonra herkes hesabını ona göre yapacaktır." dedi.



31 Mart'tan sonra uzun süre seçim olmayacağını hatırlatan Özel "AK Parti oyları alırsa 2 Nisan günü ne emekliyi ne işçiyi ne de esnafı duyar. Bugün iktidardaki gücü dengelemek, genel iktidarı yerelde dengelemek zorundayız. Bunu yapmadığımız takdirde kimsenin sesimizi duyacağı yok. Ondan sonra uzun süre seçim de yok. Dönüp size bakacak kimse de yok." açıklamasında bulundu.



Özel ayrıca emeklilere verilen ikramiyelere değindi, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. Özel, "Emekli ikramiyesi alıyoruz değil mi. Burada hakkını verelim hatırlayalım, teşekkür edelim. Emekliler ikramiye alıyorsa kimin sayesinde alıyor. Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde alıyorlar." dedi.



