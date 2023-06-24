Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi sınavına ait sınav talimatı paylaşılmıştı. EGM'nin resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre, 24 Haziran'da gerçekleştirilen Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Sınavı'nın sonuçları 14 Temmuz 2023 tarihinde ilan edilecek.

Talimat açıklamasında; "25/06-12/07/2023 Uygulamalı atış sınavının yapılacağı tarih aralığıdır.​​​​​​​



04/07/2023 Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.



05-07/07/2023 Adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.



12/07/2023 Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.



18/07/2023 Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.



19-21/07/2023 Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.



25/07/2023 Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir." ifadelerine yer verildi.