Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) ne zaman? 2023 ÖGG sınav takvimi

2023 Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Yazılı Sınavı (ÖGG) takvimi Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından paylaşıldı. Yıllık takvim doğrultusunda takvim doğrultusunda Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) 26 Ağustos 2023 tarihinde ülke genelinde yapılacak.

Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" üzerinden ilan edilecek.



Adaylar, özel güvenlik sınav sonuçlarını T.C. Kimlik No ile sorgulayabilecek.