Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sonuçları sorgulama ekranı: 2023 EGM ÖGG sonuçları nasıl sorgulanır?

2023 ÖGG sınav sonuçları, özel güvenlik görevlisi olmak için sınava katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. EGM tarafından yapılan duyuru sonrasında, ÖGG sonuçları erişime açıldı. İşte 2023 ÖGG sonuçları sorgulama ekranı.
ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI
Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı 30 Nisan Pazar günü tamamlanmıştı
ÖGG sonuçları 19 Mayıs Cuma günü (bugün) açıklandı.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" üzerinden ilan edilecek.
ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.