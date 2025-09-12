Özel güvenlik, konseri kaçak izleyen genci çatıdan attı

Merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi’nde bulunan Mezitli Belediyesine ait Amfi Tiyatro'da özel bir organizasyon şirketi tarafından düzenlenen konser, gençlerin yoğun ilgisini gördü.

Ancak bilet bulamayan bazı gençler, konseri binanın çatısından izlemeye çalıştı. Çatıya çıkan gençlere özel güvenlik görevlileri müdahalesi sert oldu.

Müdahale sırasında gençlerden biri çatıdan aşağı atılırken, diğer bazı gençler ise darbedildi. Çatıdan atılan genç kısa süre yerde kaldıktan sonra ayağa kalkıp olay yerinden uzaklaştı. Darbedilen bir genç ise fenalaşarak yere yığıldı.



Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından güvenlik görevlilerinin tavrına tepki yağdı.