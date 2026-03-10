Özel haber. Türkiye'ye yönelen İran füzesi nasıl vuruldu? 10 dakikada bulundu ve yok edildi

İran'dan Türkiye'ye doğru fırlatılan füzelerin engellenmesi için NATO unsurlarının devreye girmesi gözleri Kuzey Atlantik ittifakına çevirdi.

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanı'nın Sözcüsü Albay Martin O'Donnell NTV Brüksel Temsilcisi Güldener Sonumut'a özel açıklamalarda bulundu.

Albay O'donell,, Türkiye'ye yönelik füzelerin anlık tepki ile engellenmesinin ittifakın gücünü gösterdiğini vurguladı. Sözcü, Türkiye'nin ulusal savunma kapasitesine de övgüde bulundu. Albay O'Donnell'ın sorulara yanıtları şöyle: -

-Türkiye'ye yönelik son dönemde bazı saldırılar gerçekleşti ve NATO, Türkiye’nin hava sahasını korumaya hazırdı. Ancak bu saldırıların detaylarına girmeden önce, Türkiye'yi ve tüm müttefikleri koruyan NATO hava savunma sisteminin mimarisini bizlere açıklayabilir misiniz?

İran'dan ateşlenen 2 balistik füzelerden ilki. Bu füze havada imha edildi, bazı parçalar Hatay Dörtyol’a düştü

"FÜZELERİ MÜKEMMEL ŞEKİLDE İMHA ETTİK"

Albay O'Donnell: Elbette. Öncelikle burada olduğum ve bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Balistik füze savunması söz konusu olduğunda, yapmanız gereken ilk şey herhangi bir yerden fırlatılan bir füzeyi tespit edebilmektir. NATO, bunu gerçekleştirmek için uzay tabanlı varlıklar da dahil olmak üzere çeşitli imkanlara sahiptir. Bir sonraki adım ise füzeyi takip etmektir; bunun için NATO'nun elinde çok sayıda deniz ve kara tabanlı unsur bulunmaktadır. Ardından, füzeyi önlemeniz gerekir. Son olarak ve en önemlisi, ittifak için tehdit oluşturan o balistik füzeyi imha etmeniz gerekir. Yakın zamanda Türkiye ile ilgili dün ve geçen hafta yaşanan iki olayda NATO bunu tam bir mükemmeliyetle başarmıştır.

-İmha süreciyle ilgili biraz daha detay verebilir misiniz? Bu önleme deniz, hava veya kara tabanlı mıydı ve süreç nasıl işledi?

Albay O'Donnell: Operasyonel güvenlik gerekçesiyle bu konuda çok fazla detaya girmek istemem. Hava savunma unsurları, potansiyel hasımlar tarafından hedef alınabilecek varlıklardır. Bir çok haber olduğunu biliyorum ancak bunları ne onaylayabilir ne de yalanlayabilirim. Yine de şunu söyleyebilirim: NATO, ittifaka tehdit oluşturan her türlü balistik füzeyi imha edebilecek çeşitli kara ve deniz tabanlı varlıklara sahiptir ve biz de bunu yaptık.

-Türkiye'ye Patriot konuşlandırma kararına geçmeden önce; ittifakın daha çok Doğu kanadına odaklandığı ve Güney kanadını unuttuğu yönünde bir algı var. Bu noktada, tüm Avrupalı müttefiklerin tehditlere karşı 360 derecelik bir kapsama altında olduğunu söyleyebilir miyiz?

Albay O'Donnell: Bazılarının neden böyle düşündüğünü anlayabiliyorum. Ancak hem ittifak içinden hem de Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanlığı açısından durumun kesinlikle böyle olmadığını söyleyebilirim. Son dönemde Baltık, Kuzey Kutbu ve Doğu kanadı manşetlerde çok yer alsa da NATO'nun tek odak noktası buralar değildir. Bahsettiğiniz 360 derecelik yaklaşım; uzay, siber, kara, hava ve deniz gibi tüm alanları kapsadığı gibi coğrafi olarak da tüm NATO topraklarını yani Türkiye, İtalya, İspanya vb. kapsar. Manşetler ne derse desin, NATO bu bütüncül yaklaşıma odaklanmış durumdadır.

-Dün hava savunma sistemini güçlendirme kararı alındı. İncirlik yakınlarında bir İspanyol Patriot birliği olduğunu biliyoruz. Şimdi ise Kürecik'teki erken uyarı radarının olduğu bölgeye ikinci bir Patriot konuşlandırılacağı açıklandı. Bu kararın nedeni nedir? Bir hedef alma durumu mu söz yoksa artan tehdide karşı bir önlem mi?

Albay O'Donnell: Evet. Tekrar ediyorum, sadece varlıklarımızın operasyonel güvenlik koruması nedeniyle değil, aynı zamanda varlıklarımızın İttifak'ın 1 milyarlık nüfusunu savunabileceğinden emin olmak için, bu sabah Türkiye'nin Patriot ile ilgili yaptığı açıklamayla ilgili olarak, bizim de kesinlikle bildiğimiz ayrıntıları paylaşmaktan kaçınacağım. Şu anda bahsettiğiniz haberi doğrulamayacağım veya yalanlayamayacağım ve bunu ertelemeyi tercih ediyorum. Bilirsiniz, eğer bir ülke belirli bir bölgede sahip olduğu veya sahip olmadığı varlıklar hakkında konuşmak isterse, bahsettiğiniz o ülkeye bırakacağım.

“Örneğin İspanya, İspanya uzun zamandır bunu doğrulamıştır ve Patriot sistemini Türkiye'de uzun süredir, on yıldan fazla bir süredir kullanmaktadır. Bu çok, çok yetenekli bir sistem. Ve elbette ittifak, İspanya'nın bu varlığı sağladığı için çok, çok minnettardır, eminim Türkiye de öyle, NATO'nun emrinde olan çeşitli varlıklardan biridir. Tekrar ediyorum, 32 müttefikin gücü muazzam, hava savunma yeteneği sahibidir, bu çok, çok önemlidir. Ve elbette ittifak, İspanya'nın bu varlığı sağladığı için çok minnettar, eminim Türkiye de öyle, NATO'nun emrinde bulunan çeşitli varlıklardan biri."

"Biliyorsunuz, bu kapasitenin sınırlı olması, ülkelerin kapasite hedeflerine ulaşmak için savunma yatırımlarına devam etmelerinin neden bu kadar önemli olduğunu açıklıyor. Yine, operasyonel güvenlik detaylarına girmeden, kapasite hedeflerinden biri, balistik hava ve füze savunmasına yapılan yatırımlardır. Gördüğümüz gibi, bu yatırımlar ittifakı savunmak için çok, çok önemlidir.”

-Peki, bölgede tehditler artarsa NATO güvenliği daha da artırabilecek güçte mi? Yoksa sadece balistik füzeler değil, dronlar veya terör tehditlerine karşı da şu an tam kapasite korunuyor muyuz?

Albay O'Donnell: Evet, NATO öyle ve bunu dün ve geçen hafta onun varlıklarıyla gördük. Ve biraz daha geriye giderseniz, Shape'in ilk önleme operasyonundan önce bile bir açıklama yaptığını, Sakier'in durumu zaten izlediğini, ittifakın liderleriyle, savunma şefleriyle, onun seviyesindekilerle, NATO'nun tüm topraklarının güvenliğini sağlama konusunu önceden görüşerek, önceden baktığını ve yine bu öngörünün bence, yaptığımız o önlemlerde başarılı olmamızı sağladı. Ve o sürekli olarak, biz Shape Supreme Headquarters Allied Power Europe, bunu sürekli olarak izliyoruz ve bir tehdit tespit ettiğimizde İttifakı en iyi şekilde savunmak için uygun gördüğümüz sürekli ayarlamalar yapacağız

-Bir tehdit algılandığında yanıt otomatik mi veriliyor yoksa bu uzun bir karar alma sürecine mi dayanıyor? İnsan faktörü burada nerede?

İRAN FÜZESİ 10 DAKİKADA İMHA EDİLDİ

Albay O'Donnell: Evet. Yani, bunu ilk önlemede açıkça gördünüz ve bunun 10 dakikadan az sürdüğünü konuştuk,

size anlattığım süreç, tespit, izleme, önleme ve imha, tüm bu süreç 10 dakikadan az sürdü ve bu, balistik füze savunma seviyesini yükseltmeden önceydi.

TÜRKİYE ÇOK YETENEKLİ MÜTTEFİK SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE

Görüyorsunuz, başlangıçta bile NATO'nun çok hızlı tepki verme yeteneği var. Diğer bir şey, kapanıştan hemen önce. NATO'nun varlıkları hakkında çok konuştuk, ama Türkiye'nin çok, çok, inanılmaz derecede yetenekli bir müttefik olduğunu da belirtmek istiyorum. Emrinde çeşitli imkan ve yetenekler var . Elbette, bu imkanlar hazır durumda, ister F 16'larınız olsun, ister Türkiye'nin kendi hava ve füze savunma yetenekleri olsun, hepsi şu anda devrede.

-Yani Türk ulusal hava savunma kapasitesi, NATO hava savunma kapasitesine tam entegre durumda, değil mi?

Albay O'Donnell: Kesinlikle öyle.