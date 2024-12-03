Özel halk otobüsü sahiplerinden belediye önünde eylem

İstanbul'da İETT'ye bağlı özel halk otobüslerinin sahipleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde toplandı. Otobüs sahipleri araçlarını İBB önüne getirmek istedi ancak polis ekipleri belediye binası önünde geniş güvenlik önlemi alarak otobüsleri Yenikapı miting alanına yönlendirdi. Polis ekipleri ile otobüs sahipleri arasındaki kısa konuşmanın ardından belediye binası önüne temsili iki özel halk otobüsü getirildi.



"6 AY GEÇTİ BİR ADIM İLERİ GİDEMEDİK"



Özel Halk Otobüsü Platformu sözcüsü avukat Erhan Güneş, "Mayıs ayından beri bu Saraçhaneye dördüncü gelişimiz. Biz her gelişimizde İBB bürokratları bize 'Bugün çözeceğiz, yarın çözeceğiz, seçimden sonra kredi çekeceğiz, ticari araç alım ihalesinden gelecek paralarla alacaklarınızı vereceğiz' dediler. Bugüne kadar 6 ay geçti biz bir adım ileri gidemedik." dedi.



Ödemelerin yapılmaması durumunda kontak kapatma yoluna gideceklerini ifade eden Güneş, İETT Genel Müdürlüğü'nün kendilerine psikolojik baskı yaptığını iddia etti. Güneş, "Öncelikle İETT Genel Müdürlüğü'nde TÜVTÜRK muayene kriterleri uygulanmıyor. İETT Genel Müdürü kendine özel 240 tane muayene kriteri oluşturmuş. 240 muayene kriteri bizim yönergemizde olmayan teknik şartnamemizde olmayan şartlardır. Muayene istasyonlarında gereksiz can ve mal güvenliğini tehlikeye atmayacak kusurlardan, araçların saatlerini kesiyor, seferden men ediliyor. İETT Genel Müdürlüğü'nün derhal bu mobbinge son vermesi gerekiyor" diye konuştu. Grup olaysız bir şekilde dağıldı.



