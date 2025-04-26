Özel halk otobüsü şoförü bıçak çekti, başka sürücünün üzerine yürüdü
D-100 Karayolu'nda İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförü, kendisine yol vermediğini iddia ettiği araç sürücüsünün üzerine bıçakla yürüdü.
İstanbul Şişli'de aracıyla Mecidiyeköy istikametine ilerleyen sürücü ile arkasından gelen özel halk otobüsünün şoförü arasında trafikte yol verme tartışması çıktı.
Elinde bıçakla araçtan inen şoför, sürücüye doğru yöneldi.
ARACINA GERİ DÖNDÜ
Bir başka otomobil sürücüsünün müdahale etmesi üzerine otobüs şoförü aracına geri döndü.
Öte yandan olayla ilgili şikayetçi olmadığı öğrenildi.
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