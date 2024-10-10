Özel halk otobüsündeki cinayete tutuklama

KAÇARAK EVLENMİŞ



Saldırgan gözaltına alınırken olayın ayrıntıları da ortaya çıktı. Volkan A.'nın yeğeninin Enes Yiğit Toraman ile kaçarak evlendiği, bu nedenle aralarında husumet olduğu öğrenildi.



Olaydan bir önceki gün Volkan A. ile Enes Yiğit Toraman'ın telefonda tartıştığı da belirlendi. Volkan A.'nın Enes Yiğit Toraman'ı takip ederek aynı otobüse bindiği tespit edildi.