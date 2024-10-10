Özel halk otobüsündeki cinayete tutuklama
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, özel halk otobüsünde husumetli olduğu Enes Yiğit Toraman'ı bıçaklayarak öldüren eşinin dayısı Volkan A. tutuklandı.
Özel halk otobüsünde dün, Enes Yiğit Toraman, hattın ilk durağı olan Karamürsel Otogarı’ndan özel halk otobüsüne bindi.
Otobüs, 4 Temmuz durağına geldiği sırada Toraman, otobüse binen ve eşinin dayısı Volkan A.'nın bıçaklı saldırısına uğradı.
Şüpheli olay yerinden kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Toraman, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Toraman, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
TAKİP EDİP AYNI OTOBÜSE BİNMİŞ
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Volkan A.'yı kısa süre sonra Gölcük ilçesinde yakaladı.
KAÇARAK EVLENMİŞ
Saldırgan gözaltına alınırken olayın ayrıntıları da ortaya çıktı. Volkan A.'nın yeğeninin Enes Yiğit Toraman ile kaçarak evlendiği, bu nedenle aralarında husumet olduğu öğrenildi.
Olaydan bir önceki gün Volkan A. ile Enes Yiğit Toraman'ın telefonda tartıştığı da belirlendi. Volkan A.'nın Enes Yiğit Toraman'ı takip ederek aynı otobüse bindiği tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Karamürsel Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Enes Yiğit Toraman (29), dün Karamürsel Otogarı'ndan İzmit'e giden özel halk otobüsünde, 4 Temmuz Mahallesi'ndeki duraktan araca binen V.A'nın (39) bıçaklı saldırısına uğramış, kaldırıldığı Karamürsel Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Olay yerinden kaçan zanlı, başka bir özel halk otobüsünde polis ekiplerince yakalanmıştı.
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