Özel harekat kursiyeri kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı

Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında Şehit Seyit Saraç Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde eğitim gören 2 kursiyer hayatını kaybetti. 2 kursiyer de yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Çankırı-Ankara kara yolu Hacı Ali kavşağı mevkisinde meydana geldi. 26 yaşındaki M.F.G.'nin kullandığı hafi ticari araç aynı istikamette seyreden Onur H. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.



Kazada, hafif ticari araçta bulunan kursiyerlerden sürücü ile beraberindeki C.M, M.C.S, İ.S.G. ve A.M.E. yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. İ.S.G. ve A.M.E. kurtarılamadı.



Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.



Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, kaza yerinde yaptığı açıklamada, "2 mesai arkadaşımızı, polis arkadaşımızı maalesef kaybettik. 3 yaralımızın tedavisi Çankırı Devlet Hastanesinde devam ediyor. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

