Özel harekat polisi yanlışlıkla kendini vurdu

Samsun'un Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'ndeki evde yalnız yaşayan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Bölge Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Alparslan G.(26) beylik tabancasıyla "kuru tetik" çalıştığı sırada sol omuz kısmından kendini yaraladı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.