İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında özel harekat timinde görevli polis memuru hayatını kaybetti.
Muammer Aktı'nın (30) kullandığı motosiklet, Kaynaklar Mahallesi İzmir Sebze Meyve Hali yakınında kavşaktan dönüş yapan bir TIR'a çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Aktı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Aktı'nın cenazesi, savcının olay yerindeki inceleme sonrası İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli Aktı'nın cenazesi, çalıştığı şubede düzenlenecek tören sonrası memleketi Ordu'ya gönderilecek.
MOTOSİKLETLİ GENCİN ÖLÜMÜ KAMERADA
Özel harekatçı motosiklet kazasında öldü
Anadolu AjansıTürkiye
İzmir'de motosikletiyle TIR'a çarpan özel harekat polisi hayatını kaybetti.
İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında özel harekat timinde görevli polis memuru hayatını kaybetti.