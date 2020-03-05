Özel Hareket polislerinin Edirne'ye sevki başladı

Bakan Soylu, Pazarkule ile Kastanies sınır kapılarında incelemelerde bulundu.

Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda Özel Harekat polisi otobüslerle Edirne'ye sevk edilmeye başladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgede yaptığı incelemenin ardından valilik binasında sığınmacı hareketliği hakkında brifing aldı. Daha sonra valilik önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Soylu, "Biz niye karşı tarafa gaz sıkalım? Biz insanların geçmesi için, eğer geçmek istiyorlarsa, buyurun geçin. 'Biz engellemiyoruz' diyoruz. Türkiye niye Yunan tarafına gaz sıksın? Gaz sıkan Yunan tarafıdır, bizim karakollarımıza gaz sıkıyorlar. Biz de buna mukabele ediyoruz. Şu andan itibaren, sabah itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizle de konuştuk, gerekli tedbirleri de aldık, bin özel harekat polisini, Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz, tam donanımlı, geri itmeleri engellemek amacıyla. Tekrar söylüyorum; geri itmeleri engellemek amacıyla tam donanımlı bin özel harekat polisini sabah itibarıyla intikal ettirdik ve zodyak botlarıyla beraber artık orada insanlara kötü muamele edenlere fırsat tanınmayacak'' demişti.