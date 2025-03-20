Özel hastanede cinsel saldırı iddiası: Sanık doktor hakim karşısında

Ankara'nın Polatlı ilçesinde özel hastanede tıbbi sekreter olarak görev yapan S.Y., aynı hastanee görevli doktor S.F.H.'nin kendisine sözlü ve fiziksel cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturması kapsamında gözaltına alınan doktor S.F.H., tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.



Soruşturma sonunda S.F.H. hakkında "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 5 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlanarak, dava açıldı. İddianamede Dr. S.F.H.'nin poliklinik odasında hasta bulunmadığı sırada tıbbi sekreteri S.Y.'nin önce yanağından öptüğü, sonra sarılıp dokunduğu belirtildi.



‘MÜVEKKİLİM YURT DIŞINDA ÇALIŞACAK'



Sanığın Polatlı Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanık doktor ve mağdur sekreter ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık doktor S.F.H, savunmasında, suçlamayı kabul etmeyerek, tıbbi sekreterin işini düzgün yapamadığını, bu nedenle kendisini azarlamasından kaynaklı iftirada bulunduğunu ileri sürdü.



Sanık avukatı, müvekkilinin yurt dışında doktorluk yapacağını belirterek, hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

Müşteki S.Y. ise şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolünün devamına karar vererek, duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için erteledi.



