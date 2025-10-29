Özel hastanede guatr ameliyatına girdi, sesinden oldu: "Doktor benimle dalga geçti"

Kayseri'de yaşayan 45 yaşındaki Gülhan Yıldırım, guatr hastalığından dolayı Özel Dünyam Hastanesine başvurdu. Burada ameliyat edilen Yıldırım'ın iddiasına göre ameliyat sırasında ses teli kesildi. Ameliyatın ardından büyük mağduriyet yaşadığını söyleyen Gülhan Yıldırım, İl Hasta Hakları Kuruluna başvurarak şikayetçi oldu.



"1.5 YILDIR SESİM YOK"

Gülhan Yıldırım, guatr hastalığı nedeniyle doktora gittiğini ve doktorun muayene sonucu ameliyat öneriğini söyledi. Yıldırım yaşadıklarını şöyle anlattı: "Benim guatrım 4 milimetre çapındaydı. Doktor hemen bir ameliyat gerçekleştirmemiz gerektiğini söyledi. Doktora güvenerek 22 Nisan 2024'de ameliyat oldum.Ameliyattan çıktıktan sonra sesimi kaybettim. Konuşamadığımda doktora sordum. Doktor bana 1 hafta veya 15 gün içerisinde sesimin tekrar düzeleceğini söyledi ve süreklide kortizon yüklediler. Her gittiğimde "1 aya, 3 aya tekrar gelecek sesin acele etme" diyerek beni oyaladılar. 1.5 buçuk yıldır konuşamadım. 1 buçuk yılın sonunda da sesim yok. 6 ay kortizon kullandım."

"ÇOCUKLARIMLA BİLE DALGA GEÇTİ"

Yıldırım, bu durumu her dile getirdiğinde doktorun kendisiyle birçok kez dalga geçtiğini öne sürdü: "Doktor ben seni zaten duyuyorum biraz sessiz kalsan ne olur sanki?" dedi. Çocuklarımla bile "annenizin sesi biraz kısık olsun kısık olsa ne olacak kafanız rahatlar başınız ağrımaz 'gibisinden sözler söyleyerek dalga geçti. Ben şuan da konuşamıyorum."

"KONUŞMAYA ÇALIŞINCA NEFES ALAMIYORUM"

Konuşurken nefes alamadığını ve buna çare bulmak için birçok başka doktora gittiğini söyleyen Gülhan Yıldırım şunları söyledi: "Ben en son gittiğim doktorda ses teli felci olduğumu anladım. Doktora tekrar gidip benim zaten ses teli felcim varmış dediğimde doktor küfür etti. Sesiniz gelecek dedi ve 1 buçuk yıl oldu hala sesim yok. Çalışma hayatımı kaybettim, çocuklarımla iletişim kuramıyorum, sosyal hayatımı kaybettim. Biz kime güveneceğiz. Hastanenin benim masrafımı karşılamasını istiyorum ve ben sesimi kaybettiğim için benim ödediğim paranın geri ödenmesini istiyorum. Doktorun arkamda duracağı yerde hala beni oyalayarak istediğiniz yere şikayet edebilirsiniz diyor ve hiçbir şey çıkmaz diyor. Benim bu sesim böylemi kalacak ben kimseyle iletişim kuramıyorum. Kimseyle sohbet edemiyorum, hiçbir yere çıkamıyorum. Allah korusun benim başıma bir iş gelse beni kim kurtaracak. Kapalı alanlara giremiyorum, bulunamıyorum. Banyoda bile zor duruyorum. Burun kuruluğu, denge kaybı ve şuanda sol kulağım duymuyor."

MAHMUT ŞAHİN: BU SEVİYESİZLİKTİR

Mağdur kadını evinde ziyaret eden Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Bir arabayı tamir eden ustanın başka bir parçayı bozma ihtimali olduğu gibi doktorunda ameliyattan sonra hata yapma ihtimali var. Doktorlar meslek olarak çok üst bir segmentteler ama davranışları itibarıyla çok düşebiliyorlar. Bir hastanın ameliyattan sonra dalga geçmek çocuklarının yanında alay etmek ve bir seviyesizlik yapmakta doktorlara has olabiliyormuş. Dünyam Hastanesi'ne gidip böyle bir yanlış ameliyattan sonra sahip çıkılmaması da hastanenin ayıbı. Hastayı da siyasi bir şekilde tehdit etmesi de başka bir sorun. Doktorlar veya hastaneler ile ilgili bir sorun yaşadığınızda bunu şikâyet edebileceğiz yerler var. Hasta Hakları Kurulu var ve şikâyet ettikten sonra tazminatlarınızı da alabilirsiniz" ifadelerini kullandı.