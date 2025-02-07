Özel hastanede ihmal iddiası: 94 yaşındaki hastanın ölümüne ilişkin soruşturma

Aydın'da özel hastanede tedavi gören 94 yaşındaki hasta, iddiaya göre durumu kötüyken taburcu edilmek istendi.

Ailesine hastayı almaları için haber verildi. Ancak aile hastaneye gittiğinde hastayı hareketsiz halde buldu ve ambulansa haber verdi.

Sağlık ekibi hastanın yanına ulaştığında, hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İddialarla ilgili Aydın Valiliği harekete geçti. Aydın Valisi Yakup Canbolat, İl Sağlık Müdürlüğü'nün soruşturma başlattığını duyurdu.

Konunun tüm yönleriyle araştırıldığına dikkati çeken Canbolat, "İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından inceleme yapılması için bir ekip görevlendirildi. Ekiplerimiz konuyu tüm yönleriyle inceleyip araştırıyor." ifadelerini kullandı.