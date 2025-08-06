Özel hastanede skandal olay: Önce hastanın karnında 15 cm'lik hortum unuttular, sonra "Ölmedin gelseydin hallederdik" dediler

HORTUM ÇIKTI Ağrılarının geçmemesi üzerine başka bir hastaneye giden Arslan'ın yapılan tetkiklerde ameliyat sırasında karnında 15 santimetrelik dren hortumu unutulduğu ortaya çıktı. Sezaryeni yapan hastaneye tekrar giden Arslan, başhekimle görüştü. Başhekimin kendisine "Ne olmuş yani ölmedin ya" sözleri karşısında şoke olan Arslan, başhekimin kendisine " Sağlık Bakanlığı !ndan özür dileriz olur biter" dediğini de iddia etti. Arslan, ameliyatı yapan doktorun durumu kabullenip üzgün hissettiğini ancak hastane başhekimi ve kadın doğum uzmanı olan başka bir doktorun duyarsız ve ciddiyetsiz tavrından rahatsız olduğunu kaydedip hastane ve doktorlardan şikayetçi oldu. "GÜVENDİĞİM İÇİN İKİNCİ DOĞUMUMDA DA AYNI YERİ TERCİH ETTİM" Başına gelenleri anlatan Ebru Arslan, "İlk çocuğumda da ikinci çocuğumda da aynı doktorla doğum yaptım. Hem doktora hem de hastaneye güvendiğim için ikinci doğumda da aynı yeri tercih ettim. Ben sezaryenle ikinci çocuğumu dünyaya getirdim bu hastanede." dedi.

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"Doğumdan bir 6-7 ay sonra karnımda bir şişlik oluşmaya başladı. Ben bu şişlikleri iltihap gibi birşey olduğunu düşündüğüm için hastaneye gitmedim." diye konuşan Arslan, "Daha sonrasında aynı hastaneye ve aynı doktora başvurduğumda hayatıma devam edebileceğimi söyledi. Bu şişlikler devam ettikten sonra ailemin de baskısıyla başka bir hastaneye gittim. Önce bir devlet hastanesine ardından da özel bir hastaneye başvurdum." ifadelerini kullandı.



Gittiği iki hastanede de karnındakinin sert bir cisim olduğunu ve karnında bir şey unutulduğunu söylediklerini aktaran mağdur kadın, "Yapılan ultrason röntgen ve elle müdahaleden sonra karnımda bir dren hortumu olduğunu söylediler." dedi.



"KARNIMDAN 15 SANTİMLİK DREN HORTUMU ÇIKTI"



Arslani, şöyle devam etti:



"Ben bu bilgiyi aldıktan sonra tekrar doğum yaptığım hastaneye gittim. Hastanenin başhekimi ve başka bir kadın doğum uzmanıyla görüşüp tekrar işlemlerim yapıldığında karnımdakinin bir ip olduğunu ve erimesi gerektiği halde erimediğini söylediler. 'Bu seni rahatsız etmez senin hayatını etkilemez çok da rahatsız olursan gel hallederiz' diyerek beni gönderdiler. Tekrar özel bir hastaneye gidip muayene olduğumda hemen alınması gerektiği söylediler. 25 Şubat sabahı özel bir hastanede tekrar operasyon geçirdim. Karnımdan 15 santim uzunluğunda plastik bir diren hortumu çıktı."



"ÖLMEDİN GELSEYDİN HALLEDERDİK"



Operasyon sonucu taburcu olduktan sonra tekrar aynı hastaneye gittiğini dile getiren Arslan, "Karnımdakinin bir ip değil bir hortum olduğunu söylemek için hastaneye gittiğimde, hastane başhekimi bana 'Olabilir bu tarz şeyler insanların başına gelebilir. Ölmedin sonuçta gelseydin biz de hallederdik' diye bir cümle kullandı." diye konuştu.



İşlemi yapan doktorun hatasını kabul ettiğini dile getiren Arslan, "Hastane yönetimi ve başhekim hem beni suçummuş gibi davranıp hem de üstüne 'Ölmedin gelseydin hallderdik olabilir bunlar' diyerek dalga geçti. Direkt hiç yüzümüze bile bakmadan arkasını dönüp 'Sağlık Bakanlığı’ndan özür dileriz olur biter bu şekilde çözülür' diye bizi başından savdı. Bu yüzden suç duyurusunda bulundum." ifadelerini kullandı.