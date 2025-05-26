Özel hastanedeki "kayıp cenaze" 130 kilometre uzaklıkta bulundu

Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde bulunan Özel Sezar Hospital Hastanesi’nde bir haftadır tedavi gören 76 yaşındaki Dudu Kahveci saat 11.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Aile bireyleri Kahveci'nin cenazesini teşhis etti. Daha sonra cenazeyi havayoluyla Edirne'ye götürmek için almaya gelen aile, hayatlarının şokunu yaşadı. Yaşlı kadının cenazesi hastanede bulunamadı.



130 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU



Yapılan çalışmada vefat eden Dudu Kahveci’nin cenazesinin karıştırılıp başka bir aileye verildiği ortaya çıktı.

Yakınları vefat eden başka bir aileye verilen Kahveci’nin cenazesinin şehre yaklaşık 130 kilometre uzaklıktaki Feke ilçesine gönderildiği belirlendi.

Cenazeyi götürenler, ilçeden tekrar yola çıkarak naaşı hastaneye getirdi.

Acılı aile bir kere daha cenazesini teşhis edip teslim aldı. Kahveci'nin cenazesi bu kez Adana Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılacak işlemlerin ardından cenazenin Edirne'ye götürüleceği bildirildi.



"KENDİ ÇABALARIMIZLA BULDUK"

Kayınvalidesini kaybeden Haluk Yazıcoğlu, cenazeyi kendi çabalarıyla bulduklarını söyledi.

Yazıcıoğlu şunları kaydetti:



"Feke’ye götürüldüğünü öğrendik. Cenaze aracıyla 3,5 saat yol yapmışlar. Allah'tan bizim cenazemiz fethi kabir olmadan bulduk. Eğer bulamasaydık, fethi kabirden sonrası daha zordu. Kesinlikle hakim kararı alınması gerekiyordu. Bugün defnedilen cenazelerin hepsinin açılması gerekiyordu. Bu cenazeyi alan ve teslim edenin hatası yüzünden oldu bunlar. Biz zaten acımızı yaşıyoruz. Buraya geldik bir de cenazemizi bulamayınca şoke olduk. Bu olan komedi filmlerinde oluyor."