Özel hastaneler yönetmeliği değişti: İşletmeden denetlemeye kadar tüm kurallar yeniden düzenlendi

Özel hastaneler yönetmeliği değiştirilerek Resmi Gazete'de yayımlandı.



Yenidoğan çetesi skandalının ardından özel hastanelerin kuralların, denetimlerinin ve işletmesinin değişmesi bekleniyordu.



Yılda 3 kez yapılan denetimlerde özel hastanlerin sadece kalite standartlarına uygunlukları kontrol edilirken, artık her branş için kurulan komisyon tarafından tıbbi işlemlerin içerikleri de denetime tabi tutulacak.



Özel hastanelerde yataklı servislerin veya klinikler gibi bölümlerin 3. kişilere devri tamamen yasaklandı. Yapılması durumunda hastanenin ruhsatı iptal edilecek.



Bütün özel hastanelerin Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü tarafından akredite edilmesi zorunlu hale getirildi. Çok sayıda değerlenme ölçütüne tabi tutulacak hastaneler. Bu belge 3 yıl geçerli olacak ve denetimlerde her yıl bu belge kontrol edilecek.



Özel hastaneler için vatandaşlardan memnuniyet bildirimi alınacak.

Artık özel hastaneler 24 saat hizmet verecek kayıtlı nakil ambulansı bulundurmak zorunda.



Muayenehanesi olan uzman hekimler, eğer muayenehanelerini kapatırsa hastanelerin ruhsatlı çalışan hekim sayısına ek olarak, kadro şartı aranmaksızın özel hastanelerde çalışabilecek.