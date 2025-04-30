Özel hastaneye deprem mührü! "Perde betonları kestiler" iddiası

Yalova'da iki bina arasında koridor oluşturmak için perde betonları kesildiği öne sürülen hastane, geçici olarak kapatıldı.

Çiftlikköy ilçesinde faaliyet gösteren özel hastanede yapılan bazı usulsüzlükler CİMER'e şikayet edildi.

"KORİDOR İÇİN PERDE BETON KESTİLER"

Şikayet dilekçesinde iki bina arasında koridor açmak için perde betonun kesildiği öne sürüldü.

Aynı dilekçede ameliyathanede bulunan bazı taşıyıcı kolonların da kesildiği iddia edildi.



BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ, HASTANE MÜHÜRLENDİ



Şikayetler sonrası Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık, hastaneden Deprem Performans Analiz Raporu talep etti.

Yapılan analizler sonucunda bazı eksikliklerin saptandığı hastanenin faaliyeti, Sağlık Bakanlığı tarafından geçici olarak durduruldu.

HASTALAR BAŞKA HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Hastanede tedavi gören hastalar çevredeki diğer hastanelere sevk edilirken, 28 Nisan tarihi itibarıyla hasta kabulü geçici olarak durduruldu.