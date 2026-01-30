Özel hastaneye sevk edilen hastayı götüren sağlık personelini tehdit etmişlerdi. 7,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor

“SEN DAHA BENİ TANIMIYORSUN”

İddianamede Aktaş'ın anlatımlarına göre telefon görüşmesinin detaylarına da yer verildi. Görüşmede Hakan Höbek'in sağlık çalışanına karşı şu ifadeleri kullandığı ileri sürüldü:

"Ben sana benim hastaneme gelmeyeceksin demedim mi? Gelmeyeceksin. Seni hastaneme almıyorum. Sana ve şoförüne gerekli her şeyi yapacağım. Benim şahsi meselemsin. İster kamuda memur ol, ister ne olursan ol. Seni hastaneme almıyorum. Ben Yüksel'e de söyledim, onun da haberi var. Bana 'Tamam hocam' dedi. Senin oradan da girişini kapattım. Benim elimin kolumun neye uzandığını anlayacaksın. Eğer gündüz hastanede olsaydım o iş itiş kakışla kalmazdı. Bak sana neler yapardım. Senin iş yerini, nerede yaşadığını biliyorum. Bu herhangi bir özel hastanede olsa bu süreci çok kolay aşardın, belki de infial olurdu ama benim hastanemde olmaz anladın mı? Siyasal yönden çok güçlüyüm. İstediğini çağır, istersen polis çağır. Ne yaparsan yap, seni hastaneme almıyorum. Gittiğinde güvenliğim seni bekliyor olacak. Hadi bakalım, sen daha beni tanımıyorsun. Bir daha hasta getir, bak bakalım neler olacak."

“BENİM HASTANEMDE HADDİNİ BİLECEKSİN”

Şüpheliler verdikleri ifadelerde kendilerine yöneltilen söylemleri kabul etmedi. Savcılıkta ifadesi alınan Koray Topçu, şu ifadelerde bulundu:

"Didem ile telefonla görüştüğümde kendisine 'Hayırdır, hastanede niye gürültü çıkartıyorsunuz' deyince bana bağırarak, 'Ben Sağlık Bakanlığı'ndan temsilen geldim anladın mı? Sana hesap mı vereceğim' dedi. Ben de 'Bir derdin var ise tutanağı tutarsın' dedim. Kendisi bana, 'Üslubunuzu düzeltin, benimle düzgün konuşun' deyince, ben de kendisine, 'Sen de benim hastanemde haddini bileceksin' dedim. Sesini yükseltince, 'Akıllı ol' dedim"

Savcılık telefon görüşmesinde mağdur tarafından ses kaydı alındığını ve kaydın deşifresinin yapılarak dosyaya delil olarak eklendiğini bildirdi. Olay anında ambulansın içindeki tanığın da görüşmenin hoparlörden duyulduğuna ilişkin beyanının dosyada yer aldığını vurguladı.