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Özel, İmamoğlu'nu ziyaret ediyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturmasından tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek için Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu'na geldi.

Özel, İmamoğlu'nu ziyaret ediyor

, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise İmamoğlu'nun gözaltına alındığı günden bu yana İstanbul'dan ayrılmıyor.

Özel, bugün saat 09.30'da İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etmek için Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu'na geldi.

Özel, İmamoğlu'nu ziyaret ediyor - 1

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İmamoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu, kendisine verilen destekten de mutlu olduğunu belirtti.

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