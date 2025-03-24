Özel, İmamoğlu'nu ziyaret etti

Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, "Maalesef Silivri'deyiz. Son seçimlerde ekonominin yüzde 80'ine nüfusun yüzde 65'ine hitap eden partinin genel başkanı, biraz önce Silivri'de 3 kez artan oylarla belediye başkanı seçilmiş Ekrem İmamoğlu'nu Resul Emrah Şahan'ı ve Murat Çalık'ı ve Gezi tutuklularından Tayfun Kahraman'ı ziyaret etti." dedi.

"Ben içinde bulunduğum atmosferden Türkiye'yi yönetenler adına utanıyorum. Onlar bükemedikleri bileği yargı eliyle kırmaya kalkıyorlar." diye tepki gösteren Özel, pazar günkü ön seçimi işaret etti.

"3 TANE ASLANLA GÖRÜŞTÜM"

Özel, "Hesap etmedikleri geçen pazar günü bütün dünyanın ilgisini Türkiye'ye çeken 15,5 milyon insan. Şimdi bütÜn dünya basını peşimizde. 19 Mart sivil darbe girişimi yine milletin iradesiyle sokaklara milletin dökülmesiyle engellenmiştir." diye konuştu.

Sahip çıkılan halkın iradesi olduğuna vurgu yapan Özel, "Ben içerden dimdik kendileriyle aileleriyle gurur duyan korkmayan sadece korkakların korkutuğu 3 tane aslanla görüştüm. Bundan sonra o fotoğraf tarihe kaldı. 15,5 milyon kişi koşa koşa gittiler. Demokrasi devrimi rüzgarı Ekrem Bey'in arkadaşlarımızın arkasındadır." ifadelerini kullandı.

BAYRAMLAŞMA OLMAYACAK

Özel, Ramazan Bayramı'nda siyasi partilerle bayramlaşmayacaklarını da sözlerine ekledi.