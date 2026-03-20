Özel: İran'da istikrarı bozacak her şey Türkiye için tehdittir

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı'nı memleketi Manisa'da karşıladı.

Bayram namazını memleketi Manisa'daki Hatuniye Camisi'nde kılan Özel, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram sabahları akla ve ağza gelmesi gereken ilk sözlerin barış, kardeşlik ve huzur olduğunu vurgulayarak, "Öncelikle Filistin'de, Gazze'de 70 binin üzerinde Müslüman kardeşimiz katledilmiştir. Bu katliam İsrail'in yaptığı, İsrail'in başındaki Netanyahu'nun yaptığı bir katliamdır." ifadesini kullandı.

Geçmişte ABD'nin Irak'ı işgal etmesine karşı çıktıklarını, şu an da İran'ı bombalamasına ve İsrail'in saldırganlıklarına karşı çıktıklarını ve çıkılması gerektiğini söyleyen Özel, İran'a yapılan saldırılara karşı çıkmalarının İran'daki yönetim biçimini benimsedikleri anlamına gelmediğini kaydetti.

Özgür Özel, İran'daki Müslümanlara yönelik girişilen bu haksız saldırılara karşın İran'daki rejimin kadınlara yaptıklarını ve baskılarını meşru görmeyeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"- Ama bildiğimiz bir şey vardır. İran'ın geleceğine İranlılar karar verecek. İran'ın demokratik bir cumhuriyete dönüşmesi, toprak bütünlüğünü koruması, birlik, beraberlik, huzur içinde olması, istikrar içinde olması tüm temennimizdir.

- İran'da istikrarı bozacak her şey Türkiye için gelecekte bir tehdittir. Bunun için bir kez daha hem Suriye'ye hem İran hem Irak'a, bütün coğrafyamıza barış, huzur diliyoruz. Bu coğrafyada Türklerin, Kürtlerin, Arapların ve tüm etnik grupların ve yine Alevisi ile Sünnisi ile tüm inançların kardeşlik ve barış içinde yaşaması gerektiğini düşünüyoruz.

- Türkiye, yaşayan herkesin ona vatandaşlık bağıyla sıkı sıkı bağlı olduğu, Atatürk'ten emanet ve Türk milletinin vatanı, her birimizin burada kardeşçe yaşayacakları bir ülkedir."

ARINÇ İLE YAPTIĞI GÖRÜŞME

Özel, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile Meclis'te yaptığı görüşmeye ilişkin soru üzerine, bu konuda çeşitli asılsız iddiaların ortaya atıldığını, bunlara yanıt vermenin kendisine düşmediğini, Arınç'ın da söz konusu iddiaları ertesi gün yalanladığını dile getirdi.

AKIN GÜRLEK SORUSUNA YANIT

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in malvarlığına yönelik iddialarına ilişkin soruyu da yanıtlayan Özel, şunları söyledi:

"- Biz iddialarımızın arkasındayız. Daha sonra da bu iddiaları destekleyen ID numaraları ilan edildi. 'Bunlar yoktur, alınmamıştır' diyen yok. Ama işte kendini kendince savunma refleksinde olan ama kimseye inandıramayan, adaletin şah damarını kesmiş, çok mağdur yaratmış ve çok hakka girmiş bir insanla karşı karşıyız.

- Şimdi bu bayram mübarek günde bundan ötesini söylemeyeyim. Allah onu ıslah etsin. Günahkarları affetsin. Arkadaşlarımıza da Allah sabır versin. En kısa sürede de ailelerine kavuşmayı nasip etsin."