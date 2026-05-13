Özel İtalyan Lisesi'nde kriz büyüyor

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde faaliyet gösteren Özel İtalyan Lisesi'ndeki Türk öğretmenlerin okul yönetiminin düşük zam teklifi ve İtalyan meslektaşlarıyla aralarındaki eşitsizlik nedeniyle başlattığı grevde 100 gün geride kaldı.

Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen 12 öğretmenin mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı sonrası okuldan ayrılması velilerin tepkisine neden oldu.

Türk öğretmenler, dün lisenin önünde toplanarak İtalya Başkonsolosluğu'na kadar yürüdü. Burada yapılan basın açıklamasında şunlara yer verildi:

- "Bize, Türk hukukunu yok sayan, hiçbir bağlayıcılığı olmayan, niyet beyanı niteliğinde bir metin imzalatmak istediler.”

- “Buradan bir kez daha ilan ediyoruz: Çocuklarımıza adaletin ve bilimin ışığında eğitim veren öğretmenlerimizin onuru, hakları ucu açık niyet mektuplarına veya birilerinin lütfuna emanet edilemez."

Açıklamanın ardından liseye dönen öğretmenler, oturma eylemi yaptı.

İtalyan Lisesi velileri ise İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na seslenen aileler, çözüm istediklerini belirtti:

- "400 öğrenci koca bir eğitim yılını kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. 12’nci sınıf öğrencilerimiz mezuniyet haklarını ve üniversite geleceklerini kaybetme eşiğindedir. Sendikal grev hakkı, 400 çocuğun anayasal eğitim hakkını resmen ayaklar altına almaktadır.

- Buradan Milli Eğitim Bakanlığı’na, devletimizin tüm kurumlarına ve siyasi partilere sesleniyoruz: Acil çözüm bekliyoruz. Okullar fabrika değildir, öğretmenler işçi değildir, çocuklar ise bir fabrikada üretilen ürünler değildir. Eğitim, ideolojik kavgalara veya sendikal süreçlere kurban edilemeyecek kadar kutsaldır."