Özel kanadından DSP'ye teklif iddiası | Aksakal: Bize katılmak istediler

Demokratik Sol Parti (DSP ) Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Grup Başkanı Özgür Özel kanadından kendilerine DSP'ye katılma teklifi geldiğini iddia etti.

Meclis'te bir basın toplantısı düzenleyen Aksakal, teklifi reddettiklerini savundu.

"HERKES ŞİDDETLE KARŞI ÇIKTI"

Aksakal şunları kaydetti:

"- Herkes de benim takındığım tavır gibi buna şiddetle karşı çıktı. Çünkü DSP ismi olumsuzluklar içinde, hele hele yasal anlamda sıkıntılı, hırsızlık, yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma, bazı toplumsal ahlaki değerlere aykırı yaşam biçimleri itibarıyla adı geçenlerle, belediye başkanlığı seçimlerinde, adaylık belirlenmesinde yaşanan parasal akçeli ilişkiler içinde geçen isimlerle asla ve asla bir araya gelemez."

"KRİZİN SON BULMASI GEREK"

CHP'de yaşanan krizin son bulması gerektiğini de söyleyen Aksakal, CHP'nin mevcut yönetimiyle yollarını ayıranları da DSP'ye davet etti.

Aksakal, milletvekilleri ve belediye başkanlarına kapılarının açık olduğunu söyledi.