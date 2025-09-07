Özel: Kılıçdaroğlu'nun kayyumluğu kabul etmesine ihtimal vermem

CHP'de gözler, 15 Eylül'de görülecek kurultay davasına çevrilmişken kritik bir görüşme gerçekleşti.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü açıkladı.



Sözcü Gazetesi'ne konuşan Özel, o görüşmenin ayrıntılarını anlattı.



Özel, Kılıçdaroğlu'nun, mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirilen Gürsel Tekin'e randevu vermediğini söyledi. "Bundan sonra ben kendisinin kayyumluğu kabul etmesine ihtimal vermem." ifadelerini kullanan CHP lideri, "Eskileri yeniler hep beraber partimize sahip çıkacağız." diye ekledi.



GÖZLER 15 EYLÜL'DE



15 Eylül'de CHP'nin 38. Olağan Kurultay davası görülecek.



4-5 Kasım 2023'te Ankara Spor Salonu'nda yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Divan Başkanı olarak görev yapan Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin ortak hareket ettiği, kurultayda oy kullanan bazı delegelere yönelik çeşitli usulsüz faaliyetlerde bulunulduğu öne sürülmüştü.



CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP kurultayı davasından mutlak butlan; yani kurultayın geçersiz sayılması kararı çıkarsa, partinin başına döneceği mesajını vermişti.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından partide tartışmalar başlamıştı.



CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptalinin ardından bazı hukukçular, 15 Eylül’de görülecek olan CHP 38. Olağan Kurultayı ile ilgili davanın da benzer bir şekilde sonuçlanacağını iddia ediyor.



Şimdi, gözler 15 Eylül'de görülecek kurultay davasında.