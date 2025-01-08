Kartepe'deki özel bir kolejde öğretmen M.A.'nın bazı öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. M.A'nın "Sizi ödüllendireceğim" diyerek sınıftakileri dışarıya çıkardığı ve bazı öğrencileri kucağına almak suretiyle taciz ettiği iddia edildi.

Öğrencilerin durumu ailelerine anlatmasıyla konu polise intikal etti. M.A., 7 ailenin şikayeti üzerine gözaltına alındı.

İfadesi alınan öğretmen M.A'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcı karşısına çıkarılan öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma sürerken, iki aile daha çocuklarının istismara uğradığı iddiasıyla savcılığa başvurdu.