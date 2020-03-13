Özel kreş, bakımevi ve özel çocuk kulüpleri 16 Mart'tan itibaren tatil edildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlık tarafından açılış izni verilen özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin 16 Mart'tan itibaren tatil edildiğini duyurdu.

13.03.2020 - 02:06

kreş.jpg

İlişkili Haberler

YÖK'ten üniversitelere virüs tatili açıklaması

YÖK'ten üniversitelere virüs tatili açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'cezaevlerinde Corona virüs önlemi' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'cezaevlerinde Corona virüs önlemi' açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması

Son dakika haberi! Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında çalışmalar gerçekleştirildiğini belirterek, "Bakanlığımız tarafından açılış izni verilen özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri 16 Mart'tan itibaren bir sonraki açıklamamıza kadar tatil edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Küresel Covid-19 salgınına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda yeni ulusal tedbirlerin alınması karara bağlanmıştı.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...