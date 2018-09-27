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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davada, duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.



Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.



Mahkeme Başkanı Bayram Kantık, önceki duruşmada alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için cumhuriyet savcısına söz verdi.



Bunun üzerine mütalaasını sunan savcı, eski albay Ümit Bak ile eski yarbay Mehmet Ali Çelik'in de aralarında bulunduğu sanıklar Ahmet Müfit Küçük, Ali Kapucu, Baki Ağyar, Bekir Kurt, Bilal Tosun, Engin Kaya, Engin Sevinç, Fahri Ersoy, Faruk Erkul, Fatih Uysal, Gökhan Mercan, Mehmet Raydemir, Murat Aydın, Mustafa Koyuncu, Muzaffer Han, Okan Türkmen, Osman Çolak, Özgür Çiloğlu, Ramazan Kılıç, Rasim Eşref Çıtak, Serkan Ak, Serkan Coşkun, Sezgin Güney, Şenol Soylu, Turgay Usanmaz, Uğur Demirtaş, Ümit Burtaçoğlu, Veysel Ezgin ve Yakup Akkuş'un "anayasal düzeni ihlal" suçundan birer kez "ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını" talep etti.



Savcı, söz konusu sanıklardan Küçük, Ersoy, Coşkun, Güney ve Ezgin'in müşteki astsubay İsmail Oğuz'u "kasten öldürmeye teşebbüs" ettikleri için de ayrıca 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.



Sanıklar Adem Loğa, Ahmet Aslan, Ahmet Seçkin Vural, Ahmet Turan Yücedağ, Alperen Berat Durmuş, Cem Sinan Yenal, Emrah Şentürk, Emre Andıç, Ertuğrul Bozçal, Fatih Rüştü Keten, Gürbüz Türk, Hüseyin Uğurer, Hüseyin Uludağ, Kadir Aslan, Mehmet Durmaz, Mehmet Koç, Mehmet Kuşlu, Mehmet Ali Eser, Mehmet Yaşar Çelik, Mustafa Avdan, Mustafa Sarıboğa, Osman Yalçın, Ökkeş Dursun Öztürk, Ömer Faruk Cavlazoğlu, Raşit Özdilek, Sedat Soysal, Selçuk Sert, Ufuk Kaplan, Yasin Deribaş, Yıldıray Yılmaz, Halil Kuş, Süleyman Menteş, Şükrü Bülbül, Umut Coşkun ve Yalçın Damar hakkında ise "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteyen savcı, ayrıca firari sanıklar Burak Keklik ve Harun Raşit Aktaş'ın dosyalarının ayrılmasına talep etti.