Özel: MİT, CHP'ye sunum yapacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın bu hafta CHP’ye gelerek sunum yapacağını açıkladı.

Özel: MİT, CHP'ye sunum yapacak

Gazeteci Özlem Gürses'in YouTube kanalına konuk olan Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel, daha önce AK Parti’de sunum yapan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) kendilerini de bilgilendireceğini söyledi.

MİT'in, AK Parti'yi bilgilendirmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özel "Eğer ülkenin son seçimlerinin ikinci partisine verilecek bir bilgi varsa birinci partisinden niye esirgiyorsunuz?" demişti.

29 EKİM'DE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

CHP Genel Başkanı, 29 Ekim'de MİT Başkanı ile görüştüklerini söyledi.

Özel, Kalın'nın kendisine "Yazınızı aldım. Haklısınız, uygun bir zamanda gelelim ve bir sunum yapalım" dediğini aktardı.

Özel, "Bu içine gireceğimiz hafta Sayın MİT Başkanı CHP’ye gelerek bir sunum yapacak ve bizim sorularımızı yanıtlayacak. Bir belirlemedik." diye konuştu.

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