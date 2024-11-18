Özel: MİT, CHP'ye sunum yapacak

Gazeteci Özlem Gürses'in YouTube kanalına konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel, daha önce AK Parti’de sunum yapan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) kendilerini de bilgilendireceğini söyledi.



MİT'in, AK Parti'yi bilgilendirmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özel "Eğer ülkenin son seçimlerinin ikinci partisine verilecek bir bilgi varsa birinci partisinden niye esirgiyorsunuz?" demişti.

29 EKİM'DE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ



CHP Genel Başkanı, 29 Ekim'de MİT Başkanı İbrahim Kalın ile görüştüklerini söyledi.



Özel, Kalın'nın kendisine "Yazınızı aldım. Haklısınız, uygun bir zamanda gelelim ve bir sunum yapalım" dediğini aktardı.



Özel, "Bu içine gireceğimiz hafta Sayın MİT Başkanı CHP’ye gelerek bir sunum yapacak ve bizim sorularımızı yanıtlayacak. Bir gündem belirlemedik." diye konuştu.