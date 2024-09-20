Özel okul kitaplara 30 bin lira istedi veliler 5 bin liraya aldı: İnceleme başlatıldı

Muratpaşa ilçesindeki bir özel okul, 6'ncı sınıfta eğitim gören öğrenci velilerinden hikaye ve ders kitapları, uygulamalı konuların yer aldığı kitapçık ile test kağıtlarından oluşan eğitim seti için 28 bin lira talep etti.



Bazı veliler, pahalı olduğu gerekçesiyle ders kitaplarını, kitapçılardan yaklaşık 5 bin liraya satın aldı. Velilerinin temin ettiği ders kitaplarıyla okula giden 5 öğrenci, iddiaya göre öğretmen ve idarecileri tarafından diğer arkadaşları arasında rencide edildi.



Veliler, okulun sunduğu eğitim seti içerisindeki yaprak test ve uygulamalı ders kitapçığı ile hikaye kitabı olmayan öğrencilerinin, deneme sınavlarına alınmamakla tehdit edildiğini iddia etti.



İNCELEME BAŞLATILDI



Okul yönetimiyle görüşen veliler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Müdürlükten gelen görevliler, velilerin şikayeti üzerine inceleme başlattı.



Okul önünde açıklama yapan veliler adına konuşan Defne Dilsiz, temmuz ayında okul yönetimi tarafından 28 bin lira değerindeki ders kitaplarından oluşan eğitim setinin alınmasının istendiğini anlattı. Temmuz ayında alınmayan kitapların fiyatının her ay 1000 lira artacağı uyarısında bulunan okul yönetiminin, eylülde 30 bin lira talep ettiğini iddia eden Dilsiz, istenilen kitapları, kitapçılar ve yayınevinden 5 bin liraya temin ettiklerini söyledi. Eğitim seti satın alan öğrencilere okulda öğretmenleri tarafından belirli dönemlerde uygulamalı konu kitapçığı ile test kağıdı dağıtıldığını ifade eden Dilsiz, seti almayan öğrencilerin derste dışlandığını savundu.