Özel okulda 'akran şiddeti' iddiası

Okulların açılmasının 2. gününde Duruşehir mevkisinde bulunan bir özel okulda iddiaya göre, Y.E.A. (14) teneffüs saatinde iki arkadaşının şiddetine maruz kaldı.

Başına poşet geçirilen Y.E.A. direnince ayağı kırıldı. Hemen hastaneye kaldırılan öğrencinin ayağına yapılan ameliyatla platin takılarak 17 dikiş atıldı ve 1 ay rapor verildi.

Y.E.A. ve ailesi olay sonrasında hem okuldan hem de olayda adı geçen kişilerden şikayetçi oldu.



Akran şiddetine maruz kaldığını iddia ettiği oğlunun başına gelenlerin başkasının çocuğunun başına gelmemesi için seslerini duyurduklarını dile getiren ev hanımı Merve A., "Yetkili mercilere olaya karışanlar hakkında şikayetlerimizde bulunduk. İstediğimiz, oğlumun başına gelenin başkasının başına gelmesini istemiyorum. Çok mağdur olduk. Sesimizi duyurmak istiyoruz." diye konuştu.

"2 ÖĞRENCİ 1 GÜN OKULDAN UZAKLAŞTIRILDI"



Okul yönetimi adına iddiaları cevaplayan okul kurucusu Doğan Kaya, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, disiplin yönetmeliği gereği olaya karışan 2 öğrenciye 1'er gün uzaklaştırma verildiğini söyledi.

Kaya, ayrıca konu hakkında bir de tekzip yayımladıklarını ve orada olayı anlattıklarını vurguladı.