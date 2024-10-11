Özel okulda çıkan yemek 60 öğrenciyi hastanelik etti

Ataşehir'deki özel bir okulda dün yemekte balık yiyen bazı öğrencilerde kusma ve mide bulantısı şikayetleri görüldü.



İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.



Rahatsızlanan öğrenciler, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

GIDA ZEHİRLENMESİ



Tedavi altına alınan öğrencilere gıda zehirlenmesi teşhisi konulduğu bildirildi.



40 öğrencinin dün, diğer 20 öğrencinin ise bugün hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.