Özel okulda kalorifer kazanı patladı. 2 personel ağır yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde özel bir ortaöğretim kurumunun kalorifer kazanının patlaması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.



İlçe merkezinde bulunan özel bir ortaöğretim kurumunun kalorifer kazanı henüz tespit edilemeyen bir nedenle sabah saatlerinde patladı.

Patlamada uzman öğretici A.Ö. ve hizmetli S.B. ağır yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise patlamaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Siverek ilçemizde faaliyet gösteren özel bir ortaöğretim kurumunda bulunan kalorifer kazanının henüz belirlenemeyen bir sebeple patlaması sonucunda kazan dairesinde bulunan uzman öğretici A.Ö. ve hizmetli S.B. hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralanmışlardır. Yaralı personel ivedi olarak hastaneye intikal ettirilmiş olup tedavileri Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam etmektedir. Olayla ilgili olarak yürütülen adli soruşturmanın yanı sıra valiliğimiz tarafından idari soruşturma başlatılmıştır. Süreç yakından takip edilmektedir.”