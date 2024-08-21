Özel okulda kitap masrafı katlandı: Veliler fiyatlara tepkili

Haber: Tuana Çiftçi

Özel okul kitap seti fiyatı velileri en çok zorlayan kalemler arasında yer alıyor. Öyle ki bir özel okulda geçen sene 18 bin lira olan kitap seti fiyatı bu yıl 52 bin liraya çıktı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Veli-Der Başkanı Ömer Yılmaz, "Bize gelen şkayetlerde de bunlar var. 50,60-80 bin liraya kadar kaynak kitapların bunların içerisinde ingilizce almanca kitaplarını da koyarsak 70-80 bin liralar telaffuz ediliyor. Veli olarak talebimiz mebin denetleyeci rolu üstüne alarak denetlemesi gerekiyor" dedi.