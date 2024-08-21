Özel okulda kitap masrafı katlandı: Veliler fiyatlara tepkili

Servis, yemek, kırtasiye, okul kıyafetleri... Özellikle de çocuğunu özel okula gönderen veliler artan fiyatlardan şikayetçi. Geçen yıl ortalama 20 bin TL olan kitap setleri 40 bin TL oldu. Bazı özel okullarda ise set ücretleri 40 bin ila 80 bin TL arasında değişiyor.

Özel okulda kitap masrafı katlandı: Veliler fiyatlara tepkili

Haber: Tuana Çiftçi

Özel seti fiyatı velileri en çok zorlayan kalemler arasında yer alıyor. Öyle ki bir özel okulda geçen sene 18 bin lira olan kitap seti fiyatı bu yıl 52 bin liraya çıktı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Veli-Der Başkanı Ömer Yılmaz, "Bize gelen şkayetlerde de bunlar var. 50,60-80 bin liraya kadar kaynak kitapların bunların içerisinde ingilizce almanca kitaplarını da koyarsak 70-80 bin liralar telaffuz ediliyor. Veli olarak talebimiz mebin denetleyeci rolu üstüne alarak denetlemesi gerekiyor" dedi.

"BAZI OKULLAR FOTOKOPİYE DE KARŞI"

Konuyla ilgili bir veli, tepkisini şöyle dile getirdi: "Geçen sene aşağı yukarı 25 bin civarı bir para ödendi bu sene o rakam muhtemelen 50 bin tl olmuştur. Onların da dertleri giderleri farklı ama temel eğitimin bu kadar yüksek fiyatlara çıkması çok kabul edilebilir değil gerçekten. Bazı okullar fotokopiye de karşı ona da müsaade etmiyorlar bunlar canımızı sıkan şeyler"

BAZI VELİLER ŞİKAYETLERİNİ İNTERNET ÜZERİNDEN PAYLAŞIYOR

Birçok veli şikayetlerini internet üzerinden de paylaşıyor. Kimi fiyatlar nedeniyle çocuğunu okuldan aldığını söylerken kimi de belli bir tarihe kadar ödeme yapmazsa fiyatın daha da artacağını yazıyor.

Bir veli, "Sadece için değil kırtasiye ürünlerinin hepsi fahiş. ama buna bir düzenleme mutlaka getirilmeli ya devletin kontrol altına alması gerekiyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren özel okullarda ücretsiz ders kitaplarının okutulmasını zorunlu hale getirmişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Sosyal medyada sağlık ticaretine dikkat! Bazıları ilacını bırakıyor

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir'de asırlık çınar ağacı devrildi: 6 yaralı

İzmir'de asırlık çınar ağacı devrildi: 6 yaralı

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'den son tahminler

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'den son tahminler

Bursa'da tarım arazilerindeki 122 Tiny House yıkılıyor

Bursa'da tarım arazilerindeki 122 Tiny House yıkılıyor

Konya'da vahşet: Öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola teslim oldu

Konya'da vahşet: Öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola teslim oldu

KYK yurt başvuruları ne zaman bitiyor? 2024 yurt başvuru takvimi

KYK yurt başvuruları ne zaman bitiyor? 2024 yurt başvuru takvimi

İzmir'deki kötü koku ve balık ölümlerinin sebebi açıklandı

İzmir'deki kötü koku ve balık ölümlerinin sebebi açıklandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...