Özel okuldaki fahiş fiyatlar: Matematik kitabı 43 bin lira, resim defteri bin 700 lira

Okulların açılmasına kısa bir süre kala alışveriş telaşı da başladı. İstanbul'da bir özel okulun 5. sınıf öğrencileri için hazırladığı alışveriş sepetinin içinde 43 bin lira matematik kitabı, 4 bin lira Türkçe kitabı, 3 bin lira ise din kültürü kitabı yer aldı.

43 bin lira olarak görünen matematik kitabının fiyatının 48 bin liradan indiği görüldü. Özel okulun bir resim defteri için istediği fiyat ise bin 700 lira.

VELİLERDEN FİYATLARA İTİRAZ



Veliler fiyatlara itiraz edince okul bir yanlış anlaşılma olduğunu söyledi. Aynı kitap ve kırtasiye malzemelerinin olduğu alışveriş sepeti bu kez yaklaşık 79 bin TL'ye düştü.



1 MİLYON TL



Bir 5. sınıf öğrencisinin kitap, kırtasiye ve kıyafet masrafları dışında bu yıl bu okulda okumasının maliyeti ise ortalama 1 milyon TL.



YASAL SINIRI AŞAMIYORLAR



Eğitim Uzmanı Nazik Kösegil, şu an okullarda kitap satışının yasal olmadığını, MEB kitapları ücretsiz verdiğini dile getirdi.



Özel okulların belli bir oranda ücret belirlemek zorunda olduğuna dikkat çeken Kösegil, "O oranı aşamadıkları zaman da kitap, yemek ve servis gibi ücretlerle aslında veliye bir bedel olarak gösteriyorlar." dedi.



OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?



2025-2026 eğitim öğretim yılı okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak.