Özel okuldaki öğle yemeği hastanelik etti: 102 öğrenci zehirlendi

Abdulrrahmangazi Mahallesi’ndeki özel bir okuldaki öğrenciler zehirlendi.

Öğle yemeğinin menüsünde çorba, pizza, makarna ve tiramisu yiyen çocuklardan bazılarında mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri başladı.

Bildirilmesi üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. 102 öğrenciden bazıları ambulansla bazıları ise kendi imkanlarıyla hastanelere gitti. Öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

