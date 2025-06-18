Özel okulda öğretmenden öğrenciye kötü muamele iddiası

Diyarbakır'da Yediiklim Okulları'nda ortaokulda okuyan bir öğrenciler tuvalette çarpıştı.



Ardından 3. sınıfta okuyan bir öğrenci, aynı zamanda babası olan sınıf öğretmenine giderek durumu anlattı. Y. isimli sınıf öğretmeni, kendi kızını da yanına alarak 4. sınıf öğrencisi olan diğer çocuğun sınıfına gitti ve tüm sınıfın gözü önünde yanına çağırdığı öğrenciyi kolundan tutup sallayarak hakaret etti.



GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Mağdur çocuğun ailesi, durumu öğrenince savcılığa şikayette bulunup dava açtı.



Bu süreçte öğretmenin okula devam ettiği, mağdur çocuğun ise korktuğu için okula gitmek istemediği ileri sürüldü.



Yediiklim Okulları Diyarbakır Kampüsü Kurucusu Murat Şehir, iddiaların asılsız olduğunu ifade etti.

