Özel okullara ücret cezası. MEB, son iki eğitim-öğretim yılında 83 milyon lira ceza kesti

MEB, son iki eğitim-öğretim yılında, özel okullara ücret konusunda 83 milyon lira ceza kesti.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın'ın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yazılı soru önergesi vererek özel okullarda belirlenen ortalama yıllık eğitim ücreti ve servis, yemek, kitap, kırtasiye gibi ek hizmet bedellerini sordu.

Bakan Tekin soru önergesine verdiği yanıtta, bakanlığa bağlı özel okullarda 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için ortalama eğitim ücretinin 232 bin 534 lira olduğunu bildirdi.

Tekin'in verdiği bilgiye göre; özel okullarda ortalama kitap-kırtasiye ücreti 52 bin 181 lira, ortalama kıyafet ücreti 23 bin 984 lira, ortalama yemek ücreti 99 bin 546 lira, ortalama servis ücreti ise 93 bin 620 lira olarak hesaplandı.

Bakan Tekin, 2023-2024 ve 2024-2025 eğitim-öğretim yıllarında ücret konusunda yaklaşık 6 bin 500 kurum hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığını da söyledi.

Tekin, "Bin 931 kuruma toplam 83 milyon 16 bin 769 lira idari para cezası uygulanmıştır." ifadesini kullandı.