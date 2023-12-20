Özel okullarda ek KDV tartışması

Yeni vergi düzenlemesiyle birlikte özel okullarda KDV oranı yüzde 8'den yüzde 10'a yükseltildi.



Velilere mesaj gönderildi, yıl sonuna kadar kalan ücretin ödenmesi istendi.



Özel okullar erken kayıt yaptıranlardan, yüzde 2 KDV farkı talep etti.



Birçok veli, indirimli ücretten faydalanmak için ocak ayında erken kayıt yaptırıyor. Ancak temmuz ayında KDV oranları yüzde 8'den yüzde 10'a çıktı.



VELİLER BU ÜCRETİ ÖDEMEK ZORUNDA MI?



Veliler ve özel okul temsilcileri, eğitimde KDV'nin düşürülmesini isterken Türkiye Özel Okullar Derneği Maliye Danışmanı Lütfü Gülbenk, okulların ya da diğer ticari işletmelerin bir gelir elde etmesinin söz konusu olmadığını dile getirdi.



"KDV'nin gideceği yer mutlaka Hazine ve Maliye Bakanlığı'dır." diyen Gülbenk, "Pandemi döneminde KDV uygulaması yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldüğü dönemde de Bakanlık, bu işin muhattabı olan velilere yüzde 7'lik farkın iadesiyle ilgili düzenleme yapmıştı. O zaman da okullarımız KDV'yi iade etti." dedi.

"FATURA TARİHİ DIŞINDA EK KDV TALEP EDEMEZ"

Avukat Sariye Yeşil, ise olayın hukuki boyutunu değerlendirdi.



Yeşil, "Fatura ne zaman kesilirse kesildiği dönemdeki yürürlükte olan tutar üzerinden KDV alınır. Yani özel kurumlar ben faturayı 2023 Ocak ayında kestim, şimdi yüzde 2'lik farkı verin diyorsa buna hakkı yok. Ancak faturayı 2023 Kasım ayında kesmişse yürürlükte olan tutar yüzde 10 olduğu için yüzde 10 üzerinden KDV ödemek durumundadırlar." dedi.