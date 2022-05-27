Özel Röportaj: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum NTV'de: Kira artışı için yeni düzenleme Meclis'e gelecek

Son dakika haberi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı

Bakan Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları;

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA PİSTLER YIKILACAK MI?

Bugün tüm Türkiye'ye tüm dünyaya Atatürk Havalimanı'nda yapmak istediğimiz projenin küçük bir örneğini gösterdik. Bu örnek de yapılırken hiçbir altyapıya zarar vermeden, insanlarımızın yürüme mesafesinde İstanbul'un akciğeri olabilecek, trafik yükünü azaltacak projemizin bir örneğini gösterdik.

Cumartesi günü bir şölen havasında Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla bir tören düzenleyeceğiz. Türkiye'nin en büyük Nillet Bahçesi olacak.

Atatürk Havalimanı kapanmıyor, bir pist hizmete devam edecek. Buradaki tüm yapıları değerlendireceğiz.



İstanbul'umuz deprem bölgesi, hazırlıklı olmalıyız. Bu alan çok büyük bir toplanma alanı vazifesi görecek. Burası bir yaşam alanı olacak.

Millet bahçemizin ismini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan cumartesi günü paylaşacak.

KİRA ARTIŞI İÇİN YENİ DÜZENLEME



Bakanlarımızla birlikte bir çalışma grubu oluşturduk. Kira artışlarıyla ilgili 10-15 gün içinde bir düzenleme Meclis'e gelebilir.

Pandemi sürecinin başından itibaren tüm dünyada yaşanan tedarik zincirindeki sorunları, enerji krizindeki sorunlarda vatandaşımızın yanında olduk. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, bu alanda da korumaya desteklemeye devam edeceğiz.



SALDA GÖLÜ'NE PLAJ İDDİASI



Biz bu iddialardan, yalanlardan yorulduk. Yalanlarla ilgili hukuki girişimlerde bulunuyoruz.

Biz doğallığı koruyacağız diyoruz. Gelecek nesillere en güzel şekliyle aktaracağız diyoruz. Salda Gölü'nün etrafına gelen araçları geri çekeceğiz diyoruz. Maalesef karşımızdaki muhalefet bizi anlayamadı.Yalan yanlış söylemlerle bu konuları çarpıtıyorlar.