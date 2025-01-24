Özel: Ruhsatı verenin denetlemesi gerektiği belli

Kartalkaya'daki facia sonra yetki tartışması sürüyor.



Ruhsatı verenin denetlemesi gerektiğini dile getiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Belediyenin ilçe sınırında dahi değil. Sen oteli neden denetlemedin?" diyerek tepki gösterdi.



2007'de otele uygunluk belgesi verildiğini ve 12 yıl boyunca denetim yapılmadığını da ifade eden Özel, "Gerçek ortaya çıkacak kim sebep olduysa cezasını çeksin." dedi.