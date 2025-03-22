Özel Saraçhane'de toplananlara seslendi: Ekrem İmamoğlu'nun yanında olmaya devam edeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınışının üçüncü gününde Saraçhane'deydi.

İmamoğlu'nu yalnız bırakmayacaklarını söyleyen Özel, "19 Mart darbe girişiminden itibaren buradayız Saraçhane'deyiz, nöbetteyiz, eylemdeyiz, direnişteyiz. Burayı Erdoğan'ın kayyumuna vermeyeceğiz." dedi.



CHP lideri Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanında olduklarını vurguladı.



Özel, "Ekrem başkanımız Vatan Emniyetten Çağlayan adliyesine götürüldüğünde ve tarih önünde yargılanmak değil dünyanın en namuslu en çalşıkkan en kararlı siyasetçisine soru soranları yargılama üzerine Çağlayan'da olduğunda o zaman biz de Çağlayan'da olacağız." diye konuştu.



İstanbul Baro Başkanı ve yönetim kurulunun görevden alınmasına da tepki gösteren Özel, "Baro yılmaz, avukatlar yılmaz, savunma mesleği susmaz, bu mücadele bitmez. İstanbul Barosunu yeniden alacağız demokratlar alacak, biz alacağız." ifadelerini kullandı.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Ankara'da konuştu.



Yavaş, "Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, susturulmak isteniyor. Korkunun, adaletsizliğin duvarlarını hep birlikte halkın gücüyle aşacağız." dedi.

