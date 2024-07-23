Özel: Sorunu çözmek için ötanazi yapalım demek cinayettir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokak hayvanları düzenlemesininin Türkiye'nin uzun zamandır sorunu olduğunu dile getirip "Bu konuya en net yaklaşan partiyiz. Sorunu doğru tespit edelim diyoruz." dedi. Düzenlemedeki ötanaziye sert tepki gösteren Özel, "Bu sorunu çözmek için ötanazi yapalım demek cinayettir." diye konuştu. CHP lideri, ötanazi kelimesinin çıkarılmasıyla sorunun çözülmeyeceğini de dile getirdi.

Özel: Sorunu çözmek için ötanazi yapalım demek cinayettir
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Son dakika haberi! CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu.

Özel'in açıklamaları şöyle:

"Efsane Dışişleri Bakanı Turan Güneş, 'Kızım Ayşe'nin tatile çıkmasını söylersem harekatı başatın' demişti. Mehmetçikler barış için oradaydılar. Türklere ve Rumlara barışı getirmeye gittik. 50 yıldır adada kimsenin burnu bile kanamadı. Turan Güneş ve Ayşen Güneş ile Kıbrıs'taydık. 50 yıldır sonra yine Kıbrıs davasının yanındayız. Kıbrıs Türk'ünün yanındayız.

74'ten alacak çok dersimiz yürüyecek çok yolumuz var.

Muhalefet olarak da ulusal çıkarlar söz konusu olduğunda da tek yumruk olabilmek lazımdır. Biz konu 'nin ve dostlarının çıkarıysa tek yumruğuz. Tek yumruk olmaya devam edeceğiz.

SOKAK HAYVANLARI DÜZENLEMESİ

Sokak hayvanları ile ilgili düzenleme uzun zamandır Türkiye'nin gündeminde. Bu konuya en net yaklaşan partiyiz. Sorunu doğru tespit edelim diyoruz.

Sorun yoktur diyenlerden değiliz. Sorun var kaldırmak için çare ölüm diyenlerin karşısındayız. Türkiye'de sokak hayvanları sorunu var mı? Evet var. Çocuğunuz okula servisle gidiyorsa, işiniz kendi aracınızla gidebiliyorsanız, sizin için sokak hayvanları sorunu yoktur. Yoksul mahalledeyseniz metrelerce ana yola inmek zorundaysanız bir sokak hayvanları sorunu vardır. Bu sorunu çözmek için ötanazi yapalım demek cinayettir.

Sahiplenmeyeni imha edelim demek cinayettir katliamdır vicdansızlığın dik alasıdır. Ötanazi kelimesinin çıkarılmasıyla sorun çözülmüş olmuyor. 

Sorunu hep birlikte çözeceğiz.

TÜİK'E ENFLASYON TEPKİSİ

TÜİK hakkında suç duyurusunda bulunduk. Kirayı 5800 lira sayan TÜİK, yıllık enflasyonu da yüzde 71 olarak açıklamış. Uzaklarda aramayalım, gidelim bu enflasyonu TÜİK'te araştıralım dedi. Biz de binaya girip, binadaki enflasyonu ölçtük. TÜİK yemekhanesinde bir yıl öne aynı yemek 35 lira. Bugün 170 lira. TÜİK'in yemekhane enflasyonu yüzde 385, sokaktaki enflasyon yüzde 71. TÜİK çalışanlarına şunu söylemek lazım. Her gün yemeğinizi alırken geçen seneki yemek fiyatıyla bunu, bir sonraki zamdan sonra da maaşınıza yapılan zamla bunu karşılaştırın.

Gittik, İstanbul-Londra market araştırması. Kurum İstanbul Planlama Ajansı. Kıymanın bir kilosu Londra'da 282 lira, Şişli'de 419 lira. Süt Londra'da 27, Türkiye'de 39 lira. 

Fransa'da verimlilik artmış maaş da artmış. Türkiye'de verimliliği maaşlara yansıtsaydı 75-80 bin lira olucaktı. 

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