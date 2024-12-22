Özel: Suriye'nin bütünlüğü korunmalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fas'ın başkenti Rabat'ta gerçekleştirilen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı’nda kürsüdeydi.



Özel, Suriye'de yeni döneme ilişkin kimliklere saygılı yönetim ve toprak bütünlüğü korumalı mesajı verdi.



"Suriye'de acilen tüm suriye vatandaşlarının haklarını anayasal güvenceye kavuşturacak tüm kimliklere ve dini inançlara saygılı demok bir rejimin inşa edilmesi elzemdir." diye konuşan CHP lideri, "Bunu yaarken Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusunda hassasiyet gösterilmelidir. Bu sürece tüm sosyal demokrat partiler ve iktidarlar da destek vermelidir." ifadelerini kullandı.

GÖÇLE MÜCADELE



Özel, Orta Doğu dünya nüfusunun yüzde 5,5'ni oluşturduğu halde dünyadaki sığınmacı ve göçmenlerin yüzde 58'inin bu bölgede bulunduğunu söyleyip Suriyeli sığınmacıların da bu göçmenlerin yüzde 27'sini oluşturduğuna dikkat çekti.



Türkiye gibi milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yapan bir ülkede göçle bağlantılı sorunların gözden görülmesinin mümkün almadığına değinen Özel, "Türkiye göç sorunu ile mücadele ederken göç yükünü adaletli şekilde paylaşacak bir dayanışma içinde olunması temel beklentimiz ve çağrımızdır." dedi.

GAZZE VE FİLİSTİN'E DESTEK ÇAĞRISI



CHP lideri, Filistin'de yaşanan insanlık dramına son verilmesi geretktiğini de söyledi.



"Gazze ve Suriye'de yaşananlar öncelikli gündemimiz olmalıdır." diye konuşan Özel, "Her iki konuda da sosyal demokratlar olarak dayanışma içinde barışı ve insan haklarını savunmak, ahlaki sorumluluğumuzdur." değerlendirmesinde bulundu.

