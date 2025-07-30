Özel üniversitelere zam: 500 bin liradan başlıyor

2025-2026 eğitim yılı için vakıf üniversiteleri ücretlerini açıklamaya başladı.



Birçok vakıf üniversitesinde bölümler 500 bin liradan başlarken 1,5 milyon lirayı geçiyor.



Ücreti en yüksek bölüm ise tıp fakülteleri.



Ücretler her üniversitede farklılık gösteriyor. Vakıf üniversitleri eğitim öğretim ücretlerini belirlerken enflasyonu baz aldıklarını belirtti.



TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Üniversite tercihleri, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak.