Özel üniversitelerin fahiş zammında mahkemeden emsal karar

İstanbul'da bir öğrencinin, öğrenim gördüğü vakıf üniversitesinin kayıt yenileme ücretine uyguladığı yüzde 100'ü aşkın zammın iptaline ilişkin Bakırköy 5'inci Tüketici Mahkemesi'nde açtığı davada, üniversite haksız bulundu.

Mahkeme, yüzde 67,20 enflasyon oranında zam yapılmasına karar verdi.



Dosyaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18'inci Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını yerinde bularak, üniversitenin istinaf başvurusunun reddine hükmetti.

YILLIK 1 MİLYON 250 BİN KAYIT ÜCRETİ



Öğrencinin Antalya Barosu'na kayıtlı avukatı, son sözün Yargıtay'da olduğun söyledi.

Tıp fakültesinde okuyan bir öğrenci için yıllık 1 milyon 250 bin gibi kayıt ücreti isteyen üniversiteler olduğundan söz eden avukat, "Antalya'da birçok öğrencinin dava dosyası şu aşamada istinaf mahkemesinde." dedi.



İHTİYATİ TEDBİR KARARI



Öğrencilerin kayıt yenileme öncesi fahiş fiyattan zarar görmemesi için yapılması gereken hukuki süreci anlatan ilgili avukat, "Vakıf üniversitelerinde okuyan ve kayıt yenileme döneminde bu şekilde fahiş zam uygulandığını gören öğrenci arkadaşlar kayıtlarını yenilemeden tüketici mahkemelerinden ihtiyati tedbir kararı talep ederek, enflasyona göre kayıtlarını yenilemeleri mümkündür." dedi.